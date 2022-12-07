Террористы атаковали мирный город: Зеленский показал, как оккупанты обстреливали Курахово

Российские захватчики 7 декабря атаковали Курахово. Владимир Зеленский показал, во что оккупанты превратили мирный город.

Украинский лидер отметил, что российские террористы – изверги. И они будут вынуждены ответить за содеянное.

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Террористы атаковали мирный город Курахово. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. По меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены,

– говорится в сообщении.

Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – рассказал, что оккупанты ударили по центру. В Офисе Президента подчеркнули, что огонь открыли из реактивных систем залпового огня.

Россияне ночью атаковали Запорожье

Иранские дроны-камикадзе в ночь на 7 декабря летали над рядом областей. В частности, россияне атаковали Запорожье. Пострадали местные жители. В ОВА рассказали, что среди них – несовершеннолетняя девушка.

"Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины БПЛА", – рассказали в ОВА.

В ОП подчеркнули, что враг атаковал село Новотаврическое. Кроме того, в ночь на 7 декабря дроны-камикадзе были сбиты на Днепропетровщине и Житомирщине.