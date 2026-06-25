Россия атаковала локомотивы "Укрзализныци" в двух областях: в одной из них погиб помощник машиниста

Вражеские войска продолжают обстреливать железнодорожную инфраструктуру. В частности, противник наносит прицельные удары по локомотивам. Такие атаки 25 июня произошли в Запорожье и в Сумской области.

О последствиях обстрелов сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

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Что известно об ударах по локомотивам?

По словам Перцовского, один удар пришелся на Сумскую область. Еще три пришлись на Запорожье. Бригады железнодорожников удалось эвакуировать, однако последний удар по Запорожью оказался смертельным.

Машинист успел спастись. Однако его помощник, находившийся в задней кабине, к сожалению, погиб. Глава Укрзализныци отметил, что в настоящее время изучаются все детали инцидентов.

Мы спасаем десятки железнодорожных бригад каждую неделю, но и каждая жизнь, унесенная врагом, – это трагедия, которая навсегда останется с нами и которую никогда не исправить,

– написал он.

Напомним, что 14 июня российские войска атаковали Харьковскую область, нанеся удары по железнодорожной инфраструктуре, в частности, по станции Лозовая. Тогда были повреждены локомотивы, ранены машинист и его помощник.

В ночь на 11 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области, поразив железнодорожное депо и другие объекты инфраструктуры. В результате удара погибла сотрудница Укрзализныци, также есть раненые среди железнодорожников.

Также 10 июня в Сумах дрон типа "Шахед" попал в район вокзала – обломки упали на пассажирский поезд "Сумы – Рахов", вызвав возгорание крыши последнего вагона. Пострадавших не было, однако поезд отправился с задержкой.