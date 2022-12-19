Хорошая работа ПВО: полиция показала обломки ракеты, которой оккупанты атаковали Николаевщину
Источник:телеграмм Сергея Шайхета
Российские военные продолжают обстреливать Николаевскую область. Для этого используются как иранские дроны, так и ракеты советского образца.
Одну из них в ночь на 19 декабря удалось сбить силам ПВО. В полиции показали обломки вражеской ракеты, которой враг пытался атаковать Николаевскую область.
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Атаковали советской ракетой
Об этом в своем телеграме сообщил начальник Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет. Он отметил, что оккупанты стреляли ночью по Первомайскому району.
Мы документируем и обнаружили остатки сбитой крылатой ракеты производства советских времен. Хорошая работа ПВО,
– отметил он.
Обломки сбитой российской ракеты в Николаевской области / Фото с телеграма Шайхета
Обломки сбитой российской ракеты в Николаевской области / Фото с телеграма Шайхета
Не обошлось без атаки дронами
Заметим, что в эту ночь было неспокойно в Николаевской области. Около 23:08 глава ОВА Виталий Ким отметил, что над регионом летают вражеские беспилотники. Впоследствии он добавил, что БпЛА удалось сбить.
Любопытно, что воздушную тревогу в области объявили только после 23:40. По словам Кима, он не знает, почему сирены сообщили об опасности с неба гораздо позже.
Отметим, что тогда об угрозе с неба предупредили также жителей Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Винницкой областей.
Добавим, что накануне разведка предупредила о получении Россией новой партии "Шахидов". Именно поэтому враг активизировал атаки дронами-камикадзе.
Атаковали ночью дронами также Киев
- Отметим, что около 03:15 поступило первое сообщение о попадании иранским дроном в Киевской области. После 4 утра появились данные об очередной волне атак "Шахидами".
- Уже полпятого утра глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил атаку дронами. По его словам, в области и столице работает ПВО.
- Утром мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Шевченковском и Соломенском районе прогремели несколько взрывов. По его словам, на местах работают соответствующие службы.
- Впоследствии в КМВА сообщили, что столица выдержала несколько волн атаки дронами-камикадзе. В воздушном пространстве над Киевом зафиксировали более 20 "Шахидов", 15 из которых были сбиты.
- По словам главы КМВА Сергея Попко, попадание зафиксировано по объекту критической инфраструктуры. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий атаки.
- Глава ОВА Алексей Кулеба добавил, что в результате атаки, по предварительной информации, пострадали два человека. Они получают медицинскую помощь.