Россия атаковала ночью Украину ракетами и "Шахедами"

Ночью Россия выпустила ракету в сторону Украины. В нескольких областях раздались взрывы.

В ночь с 15 на 16 октября Украина подверглась ракетным обстрелам со стороны России.

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Что известно об атаке в ночь на 16 октября

В 23:58 воздушные силы предупредили жителей Черниговской, Сумской и Полтавской областей о ракетной опасности. В 0:26 в ВС ВСУ сообщили о движении российской ракеты в западном направлении в Сумской области, а в 0:28 стало известно о движении ракеты на Полтавщине в сторону Миргорода.

Впоследствии воздушную тревогу объявили также в Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях.

После этого стало известно о движении ракеты на Днепропетровщину. В Днепре раздался взрыв в 0:31. Также в 00:32 люди слышали взрыв в Миргороде. Впоследствии в 00:38 стало известно о взрыве в Кропивницком.

Кроме этого Россия выпустила дроны-камикадзе в сторону Николаева. Поэтому объявили тревогу в Николаевской области в 0:56. Уже в 0:57 стало известно о движении еще одной ракеты в Полтавской области. После этого в 1 час ночи в Миргороде снова раздался взрыв.

Также в 1:03 стало известно, что российские оккупанты выпустили ракеты С-300 в направлении Запорожской области. После этого в 1:05 в Запорожье прогремели взрывы. Впоследствии в Запорожской области и Донецкой области тоже объявили воздушную тревогу.

ПС ВСУ сообщили в 1:16, что оккупанты запустили несколько групп "Шахедов". Стало известно о движении БпЛА к Николаеву с северо-востока и Херсонщины. Другие дроны-камикадзе россияне запустили вдоль границы Николаевской и Днепропетровской областей по направлению к Кировоградщине.

ПС ВСУ в 1:19 предупредили жителей прифронтовых районов об активности тактической авиации россиян на восточном и юго-восточном направлениях. По непроверенной информации от мониторинговых каналов, 4 вражеских самолета готовились бить авиабомбами по правобережью Херсонской области. В 1:39 в Бериславском районе Херсона люди слышали взрывы.

Что говорят эксперты о ракетных атаках России