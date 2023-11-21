Россия атаковала Одесчину ракетами типа Х-31П: куда попали и есть ли пострадавшие
Источник:Сили обороны Юга
Российские оккупанты 21 ноября атаковали Одесскую область ракетами типа Х-31П.
Силы обороны Юга подчеркнули, что враг продолжает терроризировать Одесчину. По области наносят удары.
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Тактическая авиация россиян в течение дня и вечером нанесла ракетные удары с использованием ракет типа Х-31П. Противорадиолокационные ракеты враг направляет, пытаясь выявить и уничтожить системы противовоздушной обороны,
– говорится в сообщении.
Попадание произошло на территории:
- Одессы;
- Белгород-Днестровского района.
Враг попал по открытой поверхности, админзданию и припортовой инфраструктуре. К счастью, погибших или пострадавших в результате атаки не было.Заметьте! Воздушную тревогу в Одессе объявили в 17:06. Взрыв раздался буквально через несколько секунд.
Впоследствии в Одесской ОВА сообщили, что именно в Одессе произошло попадание по припортовой инфраструктуре. Местных жителей предупредили об активности вражеской авиации. Людей просят оперативно реагировать на воздушные тревоги и спускаться в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не объявят об отбое тревог. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.