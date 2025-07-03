В этот момент происходила выгрузка металла: детали вражеского удара по Одессе

Днем 3 июня российская армия ударила по порту Одессы. Там происходили работы, на причалы выгружали металл с иностранного судна.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

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Россия нанесла удар по порту Одессы

Россияне применили баллистическую ракету по Одессе о 12:51. Местные жители услышали сильный взрыв. Позже стало известно, что атака была на порт.

Враг нанес циничный удар "Искандером" по району одного из причалов Одесского морского порта. Там разгружали иностранный корабль под флагом Сан-Томе и Принсипи, привезший металл.

По информации Алексея Кулебы, в результате ракетного обстрела погиб докер-механизатор и водитель грузовика. Ранения получили 6 человек, в частности работники порта и еще один водитель. Среди пострадавших были граждане Сирии и члены экипажа гражданского судна. Всем пострадавшим оказывается помощь.

Ракета также повредила портальные краны, технику и склады. Россияне снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре, которая соединяет Украину с другими странами мира.

Россия обстреливает наши порты уже четвертый год подряд. Она бьет по инфраструктуре, которая соединяет Украину с миром. По людям, которые ежедневно обеспечивают работу критических объектов. По гражданским. Этот обстрел еще одно свидетельство, что Россия целенаправленно пытается уничтожить наши транспортные узлы, экспортные возможности, жизни мирных граждан,

– отметил министр.

Алексей Кулеба добавил, что международные партнеры должны засвидетельствовать, что свободное и безопасное судоходство должно быть нормой, а Россия должна получить ответ на свою агрессию.