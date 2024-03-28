В Одесской области враг пытался попасть в объект энергосистемы: силы ПВО ликвидировали угрозу
В ночь на 28 марта враг в очередной раз атаковал Украину ударными дронами типа "Шахед". На юге атака и боевая работа по отражению продолжались почти 4 часа.
В Одесской области враг снова хотел нанести удар по объекту энергосистемы. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
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Ночью оккупанты атаковали Одесскую область
Что касается Одесской области, здесь враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но отработали защитники воздуха безупречно. Сбиты оба дрона, которые заходили с моря именно на Одесскую область,
– рассказала Гуменюк.
В общем, сама атака оккупантов и боевая работа по утилизации "Шахедов" продолжались почти 4 часа. Враг запускал дроны из акватории Черного моря и через временно оккупированные территории.
Гуменюк добавила, что оккупанты всевозможными способами пытались обойти наши средства защиты. Впрочем, наши воины не допустили этого.Важно! Последствия боевой работы могут быть разрушительными, поэтому необходимо обязательно переходить в укрытие, поскольку обломки "Шахедов" летят в разных направлениях и могут, в частности, содержать еще и боевую часть и создавать дополнительные взрывы.
Российские войска атаковали юг
- Пресс-секретарь ОК "Юг" рассказала, что боевая работа была достаточно результативной. По ее словам, силам ПВО в южных регионах удалось сбить около 15 дронов.
- Враг атаковал объекты энергосистемы и пытался повредить промышленные объекты. Оккупанты цинично направляли дроны маршрутами через жилые дома.
- В результате на Запорожском направлении происходил пожар в частном секторе из-за падения обломков дрона.