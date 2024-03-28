В Одесской области враг пытался попасть в объект энергосистемы: силы ПВО ликвидировали угрозу

В ночь на 28 марта враг в очередной раз атаковал Украину ударными дронами типа "Шахед". На юге атака и боевая работа по отражению продолжались почти 4 часа.

В Одесской области враг снова хотел нанести удар по объекту энергосистемы. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Ночью оккупанты атаковали Одесскую область

Что касается Одесской области, здесь враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но отработали защитники воздуха безупречно. Сбиты оба дрона, которые заходили с моря именно на Одесскую область,

– рассказала Гуменюк.

В общем, сама атака оккупантов и боевая работа по утилизации "Шахедов" продолжались почти 4 часа. Враг запускал дроны из акватории Черного моря и через временно оккупированные территории.

Гуменюк добавила, что оккупанты всевозможными способами пытались обойти наши средства защиты. Впрочем, наши воины не допустили этого.

Российские войска атаковали юг

Пресс-секретарь ОК "Юг" рассказала, что боевая работа была достаточно результативной. По ее словам, силам ПВО в южных регионах удалось сбить около 15 дронов.

Враг атаковал объекты энергосистемы и пытался повредить промышленные объекты. Оккупанты цинично направляли дроны маршрутами через жилые дома.

В результате на Запорожском направлении происходил пожар в частном секторе из-за падения обломков дрона.

Последствия боевой работы могут быть разрушительными, поэтому необходимо обязательно переходить в укрытие, поскольку обломки "Шахедов" летят в разных направлениях и могут, в частности, содержать еще и боевую часть и создавать дополнительные взрывы.