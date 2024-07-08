Из-под завалов кричат дети: в КГГА назвали масштабы страшного удара по Киеву

Россия 8 июля массово атаковала Украину. Оккупанты обстреляли детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал 24 Каналу, что атака на Киевскую область еще продолжается. Все спасательные службы работают на местах поражения. Враг атаковал жилые дома, больницы, бизнес-центры, школы и садики.

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Спасатели разбирают завалы

По словам Николая Поворозника, есть много пострадавших, также есть и погибшие, в том числе и те, кого удалось доставить в больницу. Сейчас очень важно оперативно разбирать завалы, ведь там находятся люди, которые нуждаются в медицинской и психологической помощи.

Из-под завалов кричат дети, поэтому, несмотря на ракетную опасность, все спасатели и волонтеры не прекращают своей работы,

– подчеркнул он.

На всех гражданских объектах, пострадавших от российской атаки, службы спасения пытаются прекратить пожары и оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются.

"Власть готовит места в коммунальных медицинских учреждениях для детей, которые лечились в "Охматдете", чтобы продолжить оказывать им всю необходимую помощь", – сказал Поворозник.