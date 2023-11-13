Удар по зданию ОВА в Харькове: суд вынес приговор корректировщику атаки

В Харькове 13 ноября суд приговорил корректировщика огня по зданию Харьковской областной военной администрации. В момент атаки погибли 44 человека.

В частности, этот обстрел произошел 1 марта 2022 года. Само здание областной военной администрации получило серьезные повреждения.

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Корректировщик огня по зданию ОВА получил приговор от суда

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что следствие полностью доказало факты сотрудничества подозреваемого с российскими спецслужбами. Именно этот человек скорректировал ракетную атаку по зданию областной военной администрации в начале полномасштабной войны.

Синегубов рассказал, что коллаборант через соцсети сливал информацию об ВСУ и инфраструктуре Харьковской области Кроме того, этот корректировщик распространял российские пропагандистские нарративы.

Предатель получил пожизненное заключение с конфискацией имущества,

– написал Синегубов.

Он подчеркнул, что следствием занималась Нацполиция под процессуальным надзором Прокуратуры Харьковской области и с оперативным сопровождением отдела спецполиции. Глава ОВА поблагодарил всех правоохранителей за проделанную работу.

Напоследок Синегубов сказал, что ни один человек, сотрудничающий с оккупантами, не уйдет от ответственности за свои поступки. Более того, такие люди, по его словам, получат надлежащую правовую оценку своих действий.

Офис генпрокурора рассказал детали следствия над наводчиком

В Офисе генпрокурора добавили, что мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию об ВСУ и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных.

По данным правоохранителей, харьковчанин передавал разведданные из-за запрещенной в Украине соцсети двум женщинам, работающим на российские спецслужбы. Одна из них сейчас проживает в Москве, а другая в Санкт-Петербурге.

В Офисе отметили, что 28 февраля 2022 мужчина направил куратору из Москвы координаты Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по головному офису фирмы ХАДО, а также ряд адресов в городе, которые в дальнейшем атаковала Россия.

Правоохранители отметили, что во время обыска по месту жительства предателя были обнаружены разные вещи. Это компьютер, оборудование для подрывной деятельности и карабин модели "Форт-202". Кроме того, полицейские обнаружили патроны к пистолету и гильзу от гранаты, хранившиеся дома незаконно.

Наводчика приговорили к пожизненному за сотрудничество с россиянами / Фото Харьковской областной прокуратуры

Напоследок в прокуратуре сказали, что суд признал наводчика виновным в государственной измене, распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии России против Украины, незаконная переработка огнестрельного оружия и незаконное обращение с оружием.