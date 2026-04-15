Россия ударила 6 КАБами по крупнейшему водохранилищу Харьковщины: полковник запаса раскрыл планы РФ
- Враг запустил авиабомбы на Печенежскую дамбу в Харьковской области, преследуя две основные цели.
- Военный эксперт Роман Свитан отметил, что Россия будет продолжать террористические удары, пока Украина не начнет наносить зеркальные, в частности по Москве.
14 апреля Россия атаковала крупнейшее на Харьковщине водохранилище – Печенежскую дамбу, направив КАБы. Оно в частности питает город Харьков, поэтому таким образом враг стремится как минимум оставить областной центр без водоснабжения. Однако преследует и другую цель.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что Печенежская дамба, по которой ударили россияне, используется для перемещения большого количества гражданского населения между Большим Бурлуком и Чугуевом.
Россия хочет сорвать эвакуацию в Харьковской области
Сейчас на Харьковщине продолжается эвакуация со стороны Великого Бурлука Купянского района. Поэтому, по словам военного эксперта, российская армия пытается таким шагом еще и препятствовать логистике. Он пояснил, что враг пробует наступать на указанный населенный пункт со стороны Волчанска (запада) и с российской территории (севера).
То есть Великий Бурлук в ближайшее время может стать серьезной площадкой боевых действий. Эвакуацию гражданского населения, которую осуществляют определенные подразделения, россияне пытались перебить,
– объяснил Свитан.
Заметьте! Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов 10 апреля сообщил, что СОУ имели успех вблизи Великого Бурлука, вернув под свой контроль участок между населенными пунктами Амбарное и Меловое.
Военный эксперт напомнил, что 14 апреля Россия ударила и по Днепру, от российской баллистики погибли люди. Российская армия продолжает наносить террористические удары по украинским инфраструктурным объектам, а также непосредственно по гражданскому населению. Он убежден, что противник будет продолжать террор, пока Украина не найдет силы и средства, чтобы зеркально отвечать на такие атаки и бить по Москве.
"Нам нужна баллистика, где она? Важно бить по Москве, основному скоплению центров принятия решений. Надо показать, что король голый. Как только москвичи начнут пропускать удары нашей баллистики, в России начнется движение. Оно приведет, как в свое время в случае с СССР – к самороспуску. Это будет ждать и Россию", – озвучил Свитан.
Россия атаковала Печенежскую дамбу: детали атаки 14 апреля
Противник в очередной раз попытался атаковать дамбу Печенежского водохранилища, использовав для этого 6 КАБов. 4 авиабомбы попали в землю неподалеку гидротехнических сооружений, еще 2 – в воду. В результате обстрела 14 апреля дамба повреждена не была, сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме.
- В 16 армейском корпусе ВСУ указали на то, что Россия хочет воспользоваться моментом, когда в результате весеннего половодья в водохранилище накоплен максимальный объем воды. При таких условиях если бы произошло разрушение дамбы, это привело бы к катастрофическим последствиям для населенных пунктов, которые расположены ниже по течению, их бы затопило.
Депутат Харьковского областного совета Галина Куц заявила, что Россия, нанося такие удары, стремится оставить Харьков и населенные пункты области без воды и напомнила, что ранее уже были атаки по этому объекту, в частности в 2022 и 2025 годах. Она подчеркнула, что враг хочет добиться паники в Харькове, чтобы население начало выезжать из города. Кроме того, в случае повторных атак и подтоплений, это нанесет ущерб фермерам.