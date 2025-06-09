Россия атаковала почти 500 ракетами и дронами: сколько сбила ПВО
- В ночь на 9 июня Россия выпустила 499 ракет и дронов по Украине, из которых 479 были обезврежены украинским ПВО.
- Повреждения были зафиксированы в 10 локациях, обломки сбитых средств нападения упали в 17 местах.
Ночью 9 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Враг выпустил 499 ракет и дронов.
Большое количество вражеских целей сбили на Ровенщине. Львиную долю атаки на себя взяло Дубно, передает 24 Канал.
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Сколько ракет и дронов запустил враг
Противник атаковал:
- 479 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;
- 4 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал";
- 10 крылатыми ракетами Х-101;
- 3 крылатыми ракетами Х-22;
- 2 противорадиолокационными ракетами Х-31П;
- 1 крылатой ракетой Х-35.
По предварительным данным, по состоянию на 10:30 ПВО обезвредило 479 средств воздушного нападения противника:
- 277 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 183 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
- 10 крылатых ракет Х-101;
- 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
- 2 крылатые ракеты Х-22 – не достигли целей (локационно потеряны);
- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- 1 крылатую ракету Х-35.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.
К слову, в Миргородском районе в результате падения обломков БПЛА была повреждена линия электропередач. В Черкасском районе повреждены четыре дома, хозяйственная постройка, изуродованный автомобиль. Также произошло возгорание леса на площади 2 га. В Золотоношском районе повреждены четыре дома, хозяйственные постройки, гараж. А также столовая на территории частного предприятия.
В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены два частных дома, автомобиль и хозяйственная постройка.
Напомним, ранее в Воздушных силах отмечали, что Россия увеличивает количество запускаемых по Украине дронов, сейчас до 500 за раз.
Юрий Игнат призвал не сеять панику, подтвердив наращивание производства дронов в России, но отметил, что 1000 дронов за ночь пока не являются реальностью.
Заметим, что в ночь на 9 июня ВСУ поразили завод "Прогресс" в Чебоксарах. Там производят адаптивные антенны "Комета", которые используются в частности в ударных БпЛА типа "Шахед" для противодействия украинским средствам РЭБ.
Кроме того, были поражены по меньшей мере два самолета на аэродроме "Саваслейка"