Россия атаковала подстанцию на Запорожской АЭС

Захватчики ударили по магистральной подстанции Запорожской АЭС. В Минэнерго обратились со срочным уведомлением.

Отмечается, что из-за атаки на подстанцию ​​обесточена одна из линий питания оккупированной ЗАЭС. Станция снова оказалась на грани блэкаута.

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Россия прибегла к ядерному терроризму

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС.

Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины,

– отметил глава Минэнерго.

Энергетики работают над ликвидацией последствий вражеских обстрелов, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС.

К слову, в конце сентября МАГАТЭ сообщило об атаке дрона на подстанцию ​​возле Запорожской АЭС, которая контролируется Россией. Также недавно президент Зеленский предупреждал о намерениях страны-агрессора бить по атомной инфраструктуре после того, как она уничтожила в Украине все ТЭС.