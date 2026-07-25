Россия атаковала Полтавскую область: известно о последствиях

Страна-агрессорка продолжает терроризировать гражданское население. В ночь на 25 июля оккупанты ударили по инфраструктуре Полтавщины.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич .

Что известно о последствиях атаки?

В субботу, 25 июля, около 05:00 утра он рассказал, что вражеские беспилотники атаковали по двум автозаправочным станциям и зданию пожарной части в Полтавском районе. Впоследствии, около 07:20, российские дроны нанесли удары еще по двум АЗС района.