Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия атаковала Полтавскую область: известно о последствиях
25 июля, 08:25
1

Россия атаковала Полтавскую область: известно о последствиях

Даниил Жоров

Страна-агрессорка продолжает терроризировать гражданское население. В ночь на 25 июля оккупанты ударили по инфраструктуре Полтавщины.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич .

Что известно о последствиях атаки?

В субботу, 25 июля, около 05:00 утра он рассказал, что вражеские беспилотники атаковали по двум автозаправочным станциям и зданию пожарной части в Полтавском районе. Впоследствии, около 07:20, российские дроны нанесли удары еще по двум АЗС района.

 

 

Связанные темы:

ГСЧС
Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе Полтавская область