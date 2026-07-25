25 июля, 08:25
Россия атаковала Полтавскую область: известно о последствиях
Страна-агрессорка продолжает терроризировать гражданское население. В ночь на 25 июля оккупанты ударили по инфраструктуре Полтавщины.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич .
Что известно о последствиях атаки?
В субботу, 25 июля, около 05:00 утра он рассказал, что вражеские беспилотники атаковали по двум автозаправочным станциям и зданию пожарной части в Полтавском районе. Впоследствии, около 07:20, российские дроны нанесли удары еще по двум АЗС района.