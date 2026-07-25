Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Що відомо про наслідки атаки?

У суботу, 25 липня, близько 05:00 ранку він розповів, що ворожі безпілотники атакували по двох автозаправних станціях та будівлі пожежної частини у Полтавському районі. Згодом, близько 07:20, російські дрони завдали ударів по ще двох АЗС району.

У ДСНС повідомили, що на місцях працювали 42 рятувальники та 12 одиниць техніки.

Попри небезпеку та ризики повторних ударів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежі,

– зазначили рятувальники.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Наслідки російської атаки / Фото ДСНС Полтавщини