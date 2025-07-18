Россияне второй раз за сутки атаковали локомотив на Приднепровской железной дороге, – Ермак
- Российская армия второй раз за сутки нанесла удар по локомотиву на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз.
- Андрей Ермак отметил, что удар является спланированным террором против гражданской логистики, и что Россия не имеет планов завершать войну.
Российская армия второй раз за сутки нанесла удар по локомотиву на Приднепровской железной дороге. Он перевозил гражданский груз.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Андрея Ермака.
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Что рассказал Ермак об ударе России по локомотиву?
Андрей Ермак отметил, что удар по локомотиву – это спланированный террор против гражданской логистики, а также железнодорожников.
Что ж, Россия получит ответ, но эти агрессивные методы лишь демонстрируют, что никаких планов завершать войну у россиян нет. Сработает только принцип мира через силу. Россиян надо сломать экономически, а также путем уничтожения их ВПК,
– отметил глава Офиса Президента.
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К слову, ранее Укрзализныця сообщала, что в Днепропетровской области оккупационная армия России попала в электровоз. В результате машинист электровоза погиб, а его помощник получил ранения. Он находится в стабильном состоянии.