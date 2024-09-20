Россия атаковала "Шахедами", взрывы в ряде областей: хронология войны 940 дня войны

Российские войска ведут полномасштабную войну против украинского народа уже 940 сутки. Враг ночью атаковал беспилотниками "Шахед". Взрывы и работу ПВО слышали в Киевской и Черкасской областях, а еще в Хмельницкой и Ивано-Франковской, также во Львовской и Ровенской областях.

О последствиях атаки, ситуацию на фронте, потери врага и другие главные события дня по состоянию на 20 сентября – в хронологии 24 Канала.

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