Россия атаковала "Шахедами", взрывы в ряде областей: хронология войны 940 дня войны
Российские войска ведут полномасштабную войну против украинского народа уже 940 сутки. Враг ночью атаковал беспилотниками "Шахед". Взрывы и работу ПВО слышали в Киевской и Черкасской областях, а еще в Хмельницкой и Ивано-Франковской, также во Львовской и Ровенской областях.
О последствиях атаки, ситуацию на фронте, потери врага и другие главные события дня по состоянию на 20 сентября – в хронологии 24 Канала.
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А в 05:18 и 05:44 сообщили о новых звуках взрывов в Хмельницкой области. Перед этим мониторинговые каналы писали, что в том регионе блуждает последний "Шахед". Воздушную тревогу в Ровенской области объявили в 03:53. Воздушные силы и мониторинговые сообщества писали о группе "Шахедов", которые летели в этом направлении. Около 4 утра стало известно, что дроны долетели до Львовщины. Местные жители услышали звуки взрывов. Мониторы сообщали, что дрон удалось сбить. Под Москвой загорелся склад с якобы матрасами. Площадь возгорания – около 5 тысяч квадратных метров. На месте возгорания частично обвалилась крыша, а само здание продолжает пылать. На место приехало несколько бригад спасателей. Огонь пытались укротить 65 человек, привлекли 22 единицы техники. В Прикарпатье вражеские дроны-камикадзе долетели около 2 ночи 20 сентября. Впоследствии стало известно о работе ПВО. Стало известно, что Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Глава государства ввел в состав ставки 3 новых людей: Впоследствии беспилотники фиксировали в Черкасской области. Дроны двигались южным курсом, некоторые из них меняли направления на северный и западный. В 01:08 Воздушные силы писали, что "Шахеды" на севере, западе и юге Черкасской области движутся курсом на Винницкую область. О взрывах вблизи Черкасс стало известно в 01:28. Громкие звуки в Запорожье прозвучали в 00:00, же этого Воздушные Силы объявили об угрозе атак дронов и ракет.
Дроны долетели на Запад, во Львове работала ПВО
Под Москвой пылает склад с матрасами
Зеленский изменил состав Ставки
А в 05:18 и 05:44 сообщили о новых звуках взрывов в Хмельницкой области. Перед этим мониторинговые каналы писали, что в том регионе блуждает последний "Шахед".
Воздушную тревогу в Ровенской области объявили в 03:53. Воздушные силы и мониторинговые сообщества писали о группе "Шахедов", которые летели в этом направлении.
Около 4 утра стало известно, что дроны долетели до Львовщины. Местные жители услышали звуки взрывов. Мониторы сообщали, что дрон удалось сбить.
Под Москвой загорелся склад с якобы матрасами. Площадь возгорания – около 5 тысяч квадратных метров.
На месте возгорания частично обвалилась крыша, а само здание продолжает пылать. На место приехало несколько бригад спасателей. Огонь пытались укротить 65 человек, привлекли 22 единицы техники.
В Прикарпатье вражеские дроны-камикадзе долетели около 2 ночи 20 сентября. Впоследствии стало известно о работе ПВО.
Стало известно, что Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Глава государства ввел в состав ставки 3 новых людей:
Впоследствии беспилотники фиксировали в Черкасской области. Дроны двигались южным курсом, некоторые из них меняли направления на северный и западный.
В 01:08 Воздушные силы писали, что "Шахеды" на севере, западе и юге Черкасской области движутся курсом на Винницкую область.
О взрывах вблизи Черкасс стало известно в 01:28.
Громкие звуки в Запорожье прозвучали в 00:00, же этого Воздушные Силы объявили об угрозе атак дронов и ракет.