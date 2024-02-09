Оккупанты снова атаковали "Шахедами": сколько дронов уничтожила ПВО

В ночь на 9 февраля Россия в очередной раз атаковала территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего оккупанты запустили 16 беспилотников.

Враг направил их на Юг и Восток. Там ночью раздавались взрывы.

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Как ночью отработала ПВО

В ночь на 9 февраля 2024 года Россия атаковала Украину 16 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Традиционно оккупанты запускали их с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из Курской области.

К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.



Силы и средства ПВО сбили 10 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил

На Харьковщине значительные разрушения после атаки

К сожалению, не обошлось без попаданий. В частности, во время ночной атаки пострадала Змиевская община на Харьковщине.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что пострадала исключительно гражданская инфраструктура. Чудом никто не погиб, однако есть пострадавший – мужчина получил помощь медиков на месте и отказался от госпитализации.

Спасатели ликвидировали пожары в здании отеля, летней площадки ресторана и 3-х легковых автомобилей. В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса, столовая,

– сообщил Синегубов.

По предварительным данным, россияне атаковали Змиевскую общину по меньшей мере 5 "Шахедами".

В Воздушных силах объяснили, почему процент сбития может уменьшиться

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат уже неоднократно заметил, что в течение последних нескольких недель оккупанты начали использовать новую тактику для нанесения ударов "Шахедами". Так, враг атакует ими непосредственно линию фронта и прифронтовые города и села.

Игнат объяснил, что на непосредственной линии соприкосновения сложно сбивать "Шахеды". Именно поэтому процент сбивания ударных дронов может уменьшиться.

Вместе с тем, стоит заметить, что нередко встречаются случаи, когда дроны-камикадзе не достигают целей. Такие "Шахеды" не включают в актив сбитых, однако добавляют в статистику, чтобы продемонстрировать, сколько воздушных целей запускает враг для ударов по Украине.