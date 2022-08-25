Россия атаковала станцию в Чаплино: все, что известно

российские оккупанты вечером в День Независимости нанесли ракетный удар по поселку городского типа Чаплино на Днепропетровщине. Враги попали в пассажирские вагоны.

В результате атаки врага десятки предварительно десятки погибших, среди них – ребенок. Об этом циничном преступлении кремля стало известно вечером 24 августа.

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россия на День Независимости Украины снова ударила по мирным людям

В День Независимости 24 августа российская армия дважды атаковала Чаплино. Сначала ориентировочно в 15 часов российские кафиры уничтожили частный дом . Тогда под завалами оказались 3 человека – женщина и 2 ребенка.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко также рассказал :

в результате первой атаки, женщину и 13-летнего подростка спасли местные жители. К сожалению, погибшего 11-летнего мальчика из-под завалов доставали уже спасатели;

впоследствии россияне атаковали Чаплино сначала одной ракетой, а затем еще тремя.

Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие – попали в железнодорожную станцию,

– добавил заместитель руководителя ОП.

В железнодорожную станцию враги попали вечером 24 августа. В железнодорожных вагонах находились люди.

россияне ударили по вагонам с людьми

Ориентировочно в 20:52 Владимир Зеленский во время обращения в Совбез ООН сообщил , что во время ракетных обстрелов Днепропетровщины россияне попали в станцию Чаплино.

Военное преступление захватчиков унесло жизни 15 человек,

– рассказал президент.

Однако предупреждал, что количество погибших может увеличиться. Также ориентировочно 50 человек были ранены. По данным, на вечер 24 августа было известно, что вспыхнули 4 пассажирских вагона на станции, на место сразу прибыли спасатели, медики и правоохранители.

Четыре пассажирских вагона горят. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться,

– отметил президент.

Он добавил, что российская ракета попала прямо в вагон пассажирского поезда. Взрывная волна повредила и автомобили у вокзала.

Буквально в 21:22 24 августа в сети показали первые фото с места трагедии .

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Число погибших в результате удара россиян возросло

Во время вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал, что по состоянию на 23:20 24 августа количество жертв в результате удара в Чаплине возросло – уже 22 погибли, из них пятеро – сгорели в машине.

Президент также напомнил, что в этот день погиб подросток, ему было 11 лет. Его здание разрушила российская ракета. Добавил, что поисково-спасательные работы на железнодорожной станции будут продолжаться .

"Обязательно заставим кафиров ответить за все, что они наделали. И обязательно выбросим захватчиков из нашей земли", - подчеркнул президент.

По его словам, никакого пятна этого зла не останется в свободной Украине, а мы пройдем свой путь к победе, которая обязательно будет.