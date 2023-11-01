Россия атаковала "Шахедами", ВСУ наступают на двух направлениях: хронология 616 дня войны
Россия продолжает вести против нашей страны неоправданную вооруженную агрессию, с начала вторжения прошло уже 616 дней. Вооруженные силы держат оборону на Востоке и ведут наступательные действия.
О главных событиях дня по состоянию на 1 ноября, ситуации на фронте, атаках врага – читайте в материале 24 Канала.
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Ночью 1 ноября о звуках взрывов и работе ПВО сообщил первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин. Сначала взрывы прогремели около полуночи, вторично – около 2:00 ночи. Специалисты Института изучения войны (ISW) фиксируют, что Силы обороны ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении и под Бахмутом. Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, что колоссальные потери российской армии не убедят Путина прекратить войну. Это возможно разве что в случае тотального недовольства властью среди россиян. По данным российской аналитической службы "Левада-Центр", 70% россиян готовы были поддержать намерения Путина прекратить войну против Украины. Однако большинство из опрошенных российских граждан не хотят возвращать захваченные территории нашему государству. Россияне в ночь с 31 октября по 1 ноября запустили ударные беспилотники типа "Шахед" на территорию Украины. Впоследствии взрывы прогремели в Полтавской и Хмельницкой областях. В воздушных силах предупреждали об угрозе атаки для города Староконстантинов.
В Хмельницкой области работала ПВО
ВСУ наступают на живых направлениях
Заставят ли потери армии убедить Путина остановить войну
70% россиян поддержали бы решение Путина прекратить войну
Россия запустила "Шахеды"
Ночью 1 ноября о звуках взрывов и работе ПВО сообщил первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин. Сначала взрывы прогремели около полуночи, вторично – около 2:00 ночи.
Специалисты Института изучения войны (ISW) фиксируют, что Силы обороны ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении и под Бахмутом.
Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, что колоссальные потери российской армии не убедят Путина прекратить войну. Это возможно разве что в случае тотального недовольства властью среди россиян.
По данным российской аналитической службы "Левада-Центр", 70% россиян готовы были поддержать намерения Путина прекратить войну против Украины. Однако большинство из опрошенных российских граждан не хотят возвращать захваченные территории нашему государству.
Россияне в ночь с 31 октября по 1 ноября запустили ударные беспилотники типа "Шахед" на территорию Украины. Впоследствии взрывы прогремели в Полтавской и Хмельницкой областях. В воздушных силах предупреждали об угрозе атаки для города Староконстантинов.