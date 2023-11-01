Россия атаковала "Шахедами", ВСУ наступают на двух направлениях: хронология 616 дня войны

Россия продолжает вести против нашей страны неоправданную вооруженную агрессию, с начала вторжения прошло уже 616 дней. Вооруженные силы держат оборону на Востоке и ведут наступательные действия.

О главных событиях дня по состоянию на 1 ноября, ситуации на фронте, атаках врага – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов