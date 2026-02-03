Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК
- Россия снова нанесла удар по тепловым электростанциям ДТЭК в ночь на 3 февраля
- С октября 2025 года это уже по меньшей мере девятая массированная атака на станции ДТЭК.
Россия в ночь на 3 февраля в очередной раз нанесла удар по тепловым электростанциям ДТЭК. В результате вражеской атаки, к сожалению, есть повреждения.
Об этом свидетельствует сообщение официального канала ДТЭК.
Смотрите также Хотят оставить Украину без тепла, света и воды, – Игнат о тактике России в отношении энергетики
Какие последствия атаки на энергетику?
По данным ДТЭК, в результате российской атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций. В компании констатировали, что это уже по меньшей мере девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.
Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В результате них 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли,
– говорится в сообщении.
К слову, в январе Россия также атаковала ТЭС компании ДТЭК. Тогда также значительные повреждения получило оборудование электростанций. В то же время расположение соответствующих объектов не указывают скорее всего из соображений безопасности.
Какова ситуация, и возможно ли улучшение в энергосистеме?
Напомним, россияне после так называемого энергетического перемирия возобновили удары по объектам энергетики Украины. Это может привести к еще более тяжелым последствиям для украинцев, учитывая значительное похолодание.
Сообщали, что после аварии, которая случилась 31 января, высоковольтную линию, соединяющую Украину с Молдовой, удалось отремонтировать, а это дополнительные 500 мегаватт для стабилизации энергообеспечения юга страны.
К слову, в январе Украина зафиксировала рекордный суточный импорт электроэнергии в размере почти 42 гигаватт часов, что помогло компенсировать дефицит в энергосистеме из-за российских обстрелов и похолодания.