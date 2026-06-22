Украинские моряки спасли экипаж иностранного судна после вражеской атаки, однако есть потери

Вражеский дрон поразил турецкое сухогрузное судно VICTRESS, идущее под флагом Панамы. На судне возник крупный пожар.

На борту находились 9 членов экипажа — граждане Египта, Турции и Индии.

Учитывая сложную обстановку и угрозу дальнейшего распространения пожара, экипажами катеров ВМС ВС Украины была успешно проведена спасательная операция по эвакуации экипажа сухогруза, к сожалению, среди них есть потери. Этот случай в очередной раз демонстрирует, что Россия продолжает нарушать нормы международного морского права и создавать угрозы гражданскому судоходству,

– говорится в сообщении ВМС.