Десятки ракет летели на Украину: все, что известно о массированной атаке россиян 18 мая

Российские террористы ночью 18 мая снова атаковали нашу страну ракетами и дронами. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

24 Канал собрал всю информацию о массированной атаке Украины в ночь на 18 мая. Где были попадания, а где успешно сработало ПВО – читайте дальше.

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Над Киевом сбили все ракеты

Около 5 часов утра жители столицы сообщили о первых взрывах. В то же время в КГВА успокоили, что это работает ПВО. Впоследствии стало известно, что обломки сбитых ракет упали в Деснянском и Дарницком районах.

В Дарницком районе обломки упали на территорию гаражного кооператива и вызвали пожар. В Деснянском районе тоже зафиксировали падение обломков в 2-х местах. К слову, информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что эта атака на Киев была девятой с начала мая. В этот раз враг совершил атаку со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.

По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены. Добавим, что после запуска ракет враг привлек над столицей свои разведывательные БПЛА.

В Киевской области обломки ракеты повредили дома

Глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в нескольких общинах области обнаружили обломки сбитых ракет во дворах частных домов.

В результате несколько домов получили незначительные повреждения – выбиты окна, поврежден шифер на крышах. Также обломками повреждены два автомобиля. Оперативные группы продолжают свою работу по выявлению и фиксации последствий террористической атаки.

Кроме того, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области опубликовал фото последствий русской атаки.

Сбитые обломки российской ракеты / Фото с телеграма Небитова

В Одесской области есть жертва

Россия также атаковала и Одесскую область. Советник ОВА Сергей Братчук сообщил, что большинство ракет над морем удалось сбить силам ПВО. В то же время спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что в течение ночи и вечера предыдущего дня россияне вывели ракетоноситель надводного типа, нанесли удар и завели его обратно в пункт базирования.

Мощную атаку зафиксировали вечером по Одессе. По словам спикера, враг попал в объект промышленности. К сожалению, один человек погиб и еще двое получили ранения. Речь идет об охранниках, работавших на объекте. По словам Гуменюк, это были гражданские люди.



Последствия ракетного удара по Одесщине / Фото телеграма "Одесса. Официально"

В ОК "Юг" сообщили, что силы ПВО уничтожили 6 "Калибров" и 2 "Искандер-К". При этом большинство ракет сбито над морем, но сбитие 2 происходило над промышленным районом города.

Последствия атаки на Одесщину / Фото с телеграма Владислава Назарова

В Полтавской области слышали взрывы

Воздушная тревога в Полтавской области началась около 3 ночи и длилась более 4 часов. В это время местные жители сообщали о звуках взрывов.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что ночью в области работала ПВО. К счастью, вражеские попадания на территории Полтавщины не зафиксированы.

Оккупанты атаковали Харьковщину

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что минувшей ночью враг нанес ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по селу Циркуны Харьковского района.

Ракета попала в землю. Предварительно обошлось без жертв и масштабных разрушений. Поврежден частный автомобиль.

Обломок ракеты повредил автомобиль / Фото с телеграма Синегубова

Образовавшаяся после попадания ракеты воронка / Фото с телеграма Синегубова

В Хмельницкой области есть попадания

В Хмельницкой ОВА сообщили, что утром 18 мая во время воздушной тревоги Россия нанесла удар по Хмельницкой области. Жители регионов могли слышать серию взрывов. Также работали силы ПВО.

Вражеская ракета попала в объект инфраструктуры Хмельницкого района. К счастью, пострадавших нет. Информация о разрушении устанавливается.

В Черкасской области успешно работала ПВО

В последнюю воздушную тревогу в небе над Черкасской областью регулярно фиксировали воздушные цели врага. Благодаря успешной работе авиации и сил противовоздушной обороны прошло без чрезвычайных ситуаций.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что звуки, которые иногда были слышны, – эхо из соседних областей.

В Кировоградской области сбили дрон и ракету

Ночью 18 мая в Кировоградской области силы ПВО уничтожили крылатую ракету в небе над Александрийским районом и беспилотник – в Кропивницком районе.

К сожалению, в обоих случаях не обошлось без разрушений. Боевая часть ракеты взорвалась на территории частного домовладения. Взрывной волной повреждены 3 дома. Обошлось без пострадавших.

В то же время обломки сбитого беспилотника попали в один из объектов. В течение нескольких часов спасательные подразделения тушили пожар. Жителей окрестных дворов эвакуировали. Погибших и травмированных нет.

Сколько ракет сбила ПВО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ночью враг выпустил 30 крылатых ракет по нашему государству: морского, воздушного и наземного базирования.

Силами и средствами ПВО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины удалось сбить 29 крылатых ракет противника.



Силы ПВО сбили 29 из 30 крылатых ракет / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Главнокомандующий отметил, что из двух Ту-160 и восьми Ту-95МС россияне выпустили 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. Кроме того, враг атаковал Украину шестью ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море. Еще два "Искандер-К" захватчики запустили из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Добавим, что нашим защитникам удалось сбить также два ударных БПЛА "Шахед" и еще два разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.