Россия атаковала Украину 2 ракетами и 80 "Шахедами": сколько сбили защитники

В ночь на 22 сентября оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Российские захватчики запустили 80 ударных дронов. По вражеским целям мощно отработала ПВО.

Сколько "Шахедов" сбили, сообщили Воздушные силы. Отметили, что воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Сколько "Шахедов" сбили 22 сентября

Этой ночью враг нанес удар 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Луганской области. Также выпустил по Украине 80 ударных БПЛА типа "Shahed" из Ейска и Курска.

Воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БПЛА. Еще 6 беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локально потеряны,

– заявили Воздушные силы.

Также добавили, что противовоздушная оборона работала в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской области.

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Сколько "Шахедов" сбили сегодня / Инфографика Воздушных сил