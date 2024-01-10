В Совбезе считают, что Россия использует свое положение в ООН, покупая у КНДР ракеты

10 января Совбез ООН провел заседание. В ходе его обсуждали информацию о том, что Россия получает ракеты от КНДР. Семь членов Совбеза считают, что Москва использует свое положение в ООН.

По имеющейся информации, семь членов Совета Безопасности ООН 10 января перед заседанием обвинили Россию, передает 24 Канал. Они считают, что страна-агрессор использует свое положение как постоянного члена Совета, покупая ракеты в КНДР и атакуя ими Украину, нарушая резолюцию ООН.

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Россия нарушает резолюции Совбеза ООН

"Экспорт оружия из КНДР в Россию грубо нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН, которые запрещают государствам-членам ООН закупать оружие или связанные с ними материалы у КНДР… Каждое нарушение делает мир значительно опаснее. И постоянный член Совбеза, охотно идущий на эти нарушения, демонстрирует явное использование своего положения", – отмечают в совместном заявлении Великобритания, Франция и США – постоянные члены Совета.

Это заявление поддержала Украина, а также Япония, Мальта, Словения и Южная Корея.

В состав Совбеза ООН входят пятеро постоянных членов. Речь идет о Великобритании, Китае, России, США и Франции. Также есть десять членов, избираемых на два года.

В заявлении отмечают, что Россия совершила несколько волн авиаударов по Украине – 30 декабря 2023 года, 2 января и 6 января 2024 года. В результате погибли десятки человек, а сотни – получили ранения. И для этих атак страна-агрессор также использовала баллистические ракеты и пусковые установки для баллистических ракет, закупленных Москвой в КНДР.

Заметим, что Россия на ответное заявление еще не отреагировала.

Россию следует лишить доступа к иностранному оружию

Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН, во время заседания Совбеза рассказал о последствиях атаки. Он отметил, что прокуратура Харькова обнаружила ракету, которая "визуально и технически отличалась" от обычных российских ракет. Дипломат заявил, что, по словам экспертов, она "похожа на одну из северокорейских ракет".

Постоянная представительница Британии Барбара Вудворт отметила, что поставки таких ракет в Россию "признак безрассудства и отчаяния". По ее словам, подобные действия "нарушают многочисленные резолюции." Она подчеркнула, что все страны должны прекратить предоставлять стране-агрессору оружие. Вудворт добавила, что "прекращение доступа России к иностранному оружию поможет окончить эту войну".