Россия атаковала Украину более 200 ударными БПЛА: как отработала ПВО

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Страна-агрессор неустанно атакует украинские города и села.

В ночь на 26 июля вражеские войска в очередной раз запустили беспилотники и ракеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько российских дронов и ракет сбила ПВО?

В Воздушных силах говорят, что Россия атаковала Украину 235 средствами воздушного нападения, в частности, 208 ударными БПЛА и 27 ракетами различных типов с 20:00 25 июля и в течение ночи 26 июля.

Россияне запустили:

208 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского;

12 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Воронежской, Курской, Ростовской областей, Ейска и временно оккупированного Крыма;

8 крылатых ракет Искандер-К из Ейска, Воронежской и Ростовской областей;

7 управляемых авиационных ракет Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области и временно оккупированной Запорожской области.

Основным направлением ударов на этот раз была Днепропетровщина. Там в результате атаки уничтожен торговый центр "Эпицентр". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника: 183 ударных БПЛА и 17 ракет различных типов,

– сообщили в Воздушных силах.

А также добавили, что в результате атаки зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БПЛА в 9 локациях, падение обломков – на 8 локациях.



Сколько целей сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил