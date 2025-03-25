Россия атаковала Украину БпЛА: как отработала ПВО

Россия не прекращает запускать по нашему государству ударные дроны. В то же время оборонцы неба делают все возможное для защиты.

В ночь на 25 марта 2025 года Россия запустила 139 воздушных целей, однако по ним работала противовоздушная оборона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно об этом

В Воздушных силах отчитались о сбитых целях. Там рассказали, что удалось уничтожить 78 ударных беспилотных летательных аппаратов, еще 34 беспилотника-имитатора локально потеряны.

Также враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Крыма. Дроны запускали с разных типов из направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – Россия, Чауда – Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Кировоградщина, Киевщина, Черкасская и Одесская области.