Вночі проти 25 березня Росія запустила 139 повітряних цілей, проте по них працювала протиповітряна оборона. Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про це

У Повітряних силах відзвітували про збиті цілі. там розповіли, що вдалося знищити 78 ударних БпЛА, ще 24 безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Також ворог атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму. Дрони запускали із різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, – мовиться в повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.