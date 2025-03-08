Россияне атаковали Украину ракетами и 145 БПЛА: сколько сбила ПВО

В ночь на 8 марта российские захватчики в очередной раз запустили по Украине крылатую и баллистические ракеты. Кроме того, 145 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие крылатой ракеты Искандер-К и 79-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.