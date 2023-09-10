Россия атаковала Украину "Шахедами": хронология 564 дня войны

Россия продолжает вести войну в Украине, однако ВСУ активно противостоят врагу и отвоевывают наши земли. Враги терпят безумные потери в личном составе и технике.

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