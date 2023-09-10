Россия атаковала Украину "Шахедами": хронология 564 дня войны
Россия продолжает вести войну в Украине, однако ВСУ активно противостоят врагу и отвоевывают наши земли. Враги терпят безумные потери в личном составе и технике.
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В Киевской городской военной администрации рассказали, что россияне атаковали Киев дронами, которые заходили группами и по разным направлениям. Предварительно известно, что наши военные сбили более 20 вражеских "Шахедов". В результате падения обломков дронов в Святошинском районе в районе парка Совки есть возгорание. На месте работали спасатели. Россия запустила "Шахеды" в направлении Киева, впоследствии – Киевской области. Работало ПВО. Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы Украины.
ВСУ сбили более 20 дронов
Обломки вражеских дронов в Шевченковском районе повредили квартиру в многоэтажке, однако большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию. Там повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие.
Последствия падения обломков в Киеве
Кроме того, предварительно – один человек пострадал в Подольском районе. Также известно, что в Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. В Дарницком районе обломки упали на нежилое помещение. Предварительно люди не пострадали.
Ночная атака "Шахедами"
В Киевской городской военной администрации рассказали, что россияне атаковали Киев дронами, которые заходили группами и по разным направлениям. Предварительно известно, что наши военные сбили более 20 вражеских "Шахедов".
В результате падения обломков дронов в Святошинском районе в районе парка Совки есть возгорание. На месте работали спасатели.
Россия запустила "Шахеды" в направлении Киева, впоследствии – Киевской области. Работало ПВО. Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы Украины.