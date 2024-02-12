Упали обломки "Шахедов", возник пожар: в ВСУ рассказали детали ночной атаки

Россияне ночью атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами. Оккупанты вызвали пожар.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что наши военные противодействовали дроновой атаке врага. ВСУ сбили 14 из 17 вражеских беспилотников, пишет 24 Канал.

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Что известно о вражеской атаке россиян

Полковница рассказала, что враг снова направлял беспилотники типа "Шахед" в направлении Николаевской, Винницкой области. В частности, украинские военные сбили:

4 дрона – над Николаевской областью;

1 – над Винницкой областью.

Попаданий не допущено. К сожалению, обломки сбитых беспилотников тоже способны вызывать неприятности и разрушения. На этот раз на территории инфраструктурного объекта, где они упали, возник пожар,

– сообщила Наталья Гуменюк.

По ее словам, пожар оперативно ликвидировали и люди не пострадали.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины добавила, что общая ситуация остается такой же напряженной.

Ведь оккупанты, кроме дронов типа "Шахед", продолжают активно использовать другие модификации дронов. В частности, в зоне ответственности Оперативного командования "Юг" враги запустили еще:

54 дронов типа FPV;

5 "Ланцетов";

более 30 других летательных аппаратов, которые сбрасывали осколочные боеприпасы. В частности, 11 февраля сообщили о массированной атаке по Бериславу – в центр города враги сбросили аж 6 боеприпасов.

"Террор мирного населения враг продолжает различными способами", – подытожила Наталья Гуменюк.

Что известно о ночной атаке дронами