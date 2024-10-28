Россия атаковала Украину сотнями беспилотников: как отработала по целям ПВО

Российская армия в ночь 28 октября атаковала Украину 100 беспилотниками "Шахед" и другого типа. Большинство целей сбила наша противовоздушная оборона.

Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ. Боевая работа по части вражеских дронов еще продолжается.

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Какой была работа ПВО ночью

В Воздушных силах отметили, что в ночь на 28 октября 2024 года (с 19.00 27 октября) противник применил 100 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа с направлений Курска, Орла и Приморско-Ахтарска России.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.30 подтверждено сбивание 66 вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях,

– отметили военные.

Кроме того, 24 российских беспилотника локально потеряно, 4 полетели в направлении России и Беларуси.

"К сожалению, есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины", – говорится в посте.



Как отработала ПВО по "Шахедам" 28 октября / Инфографика Воздушных сил

В то же время, по состоянию на 11:02 боевая работа по "Шахедам", по данным Воздушных сил, еще продолжается. Всю информацию еще уточняют и обновляют.