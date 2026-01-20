Россия атаковала Винницкую область: есть попадание в объект критической инфраструктуры
- Российские войска атаковали Винницкую область, попав в объект критической инфраструктуры.
- Начальница Винницкой ОВА сообщила, что все соответствующие службы работают на месте происшествия.
Российские войска постоянно атакуют Украину. В ночь на 20 января под атакой оказалась Винницкая область.
Там есть попадание в объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальницу Винницкой ОВА Наталью Заболотную.
Какие последствия атаки на Винницкую область?
По данным Заболотной, в результате ночной вражеской атаки в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Спасибо за оперативную и слаженную работу. Спасибо силам ПВО за защиту!
– написала начальница Винницкой ОВА.
Массированная атака на Украину: коротко о главном
В ночь на 20 января Россия в очередной раз массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате тысячи многоэтажек в Киеве остались без тепла, а Левый берег – без водоснабжения. Также пострадали два человека.
Кроме этого, в столице изменено движение метро. Красная линия курсирует между "Академгородком" и "Арсенальной", а на зеленой линии интервалы составляют до 10 минут между различными станциями.
Также в Украине внедрены аварийные отключения света. Энергетики работают над стабилизацией энергосистемы, отключения отменят после нормализации ситуации.