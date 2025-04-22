Одно из попаданий было в дом: в ОВА сказали, чем Россия ударила по Запорожью
- 22 апреля Россия нанесла авиаудар по Запорожью, использовав две управляемые авиационные бомбы, одна из которых попала в жилой дом.
- В результате удара пострадало 13 человек, один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии, врачи оказывают помощь пострадавшим.
Россия 22 апреля нанесла авиаудар по Запорожью, в результате чего есть пострадавшие. Один из взрывов попал в жилой дом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Иван Федоров. Россия осуществила авиаудар по Запорожью, использовав две управляемые авиационные бомбы (КАБ).
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Последствия атаки по Запорожью
Одна из бомб попала в инфраструктурный объект, а другая – в густонаселенный район, попав в жилой дом.
Согласно информации областной военной администрации, в результате удара пострадало 13 человек, среди которых двое детей. Один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии.
Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим, а все коммунальные службы активно работают на месте. После завершения спасательной операции будет проведена оценка последствий разрушений.
К слову, жертвой российского удара стала женщина.
69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли,
– сообщил Иван Федоров.
Среди пострадавших детей – мальчики 14 и 4 лет. Старший находится в больнице в тяжелом состоянии, а младший получил травмы средней тяжести.
Напомним, что в Запорожье прогремело несколько взрывов. На город летели вражеские дроны и КАБы. Один удар пришелся по инфраструктурному объекту, а второй – по густонаселенном районе.