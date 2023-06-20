Россия атаковала жилые кварталы Херсона: под удар попала бригада "скорой"

Утром 20 июня российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон. К сожалению, в результате удара есть погибший.

Под вражеские удары также попала бригада "скорой". Таким образом, так называемая "вторая армия мира" убила еще одного мирного херсонца.

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Херсон снова оказался под вражеским ударом

Как рассказал глава ОВА Александр Прокудин, утром 20 июня оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Удары вражеской артиллерии пришлись на гражданские объекты – дома, детсад, образовательное учреждение и СТО.

По предварительной информации, в результате обстрела погиб 27-летний мужчина.

Кроме этого, под российские удары также попала бригада "скорой", которая направлялась на помощь херсонцам. К счастью, медицинские работники не пострадали.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате вражеских обстрелов Херсона начато досудебное расследование. По их данным, около 11:00 оккупанты с временно оккупированной территории Херсонщины произвели минометный обстрел областного центра.

В результате атаки российских войск по одному из микрорайонов города погиб гражданский мужчина. К сожалению, обстрелы продолжаются.



В Херсоне погиб мужчина / фото Офиса генпрокурора



Последствия вражеского обстрела / фото Офиса генпрокурора

Херсон и область страдают от обстрелов оккупантов