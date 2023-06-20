Россия атаковала жилые кварталы Херсона: под удар попала бригада "скорой"
Источник:Александр Прокудин
Утром 20 июня российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон. К сожалению, в результате удара есть погибший.
Под вражеские удары также попала бригада "скорой". Таким образом, так называемая "вторая армия мира" убила еще одного мирного херсонца.
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Херсон снова оказался под вражеским ударом
Как рассказал глава ОВА Александр Прокудин, утром 20 июня оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Удары вражеской артиллерии пришлись на гражданские объекты – дома, детсад, образовательное учреждение и СТО.
По предварительной информации, в результате обстрела погиб 27-летний мужчина.
Кроме этого, под российские удары также попала бригада "скорой", которая направлялась на помощь херсонцам. К счастью, медицинские работники не пострадали.
В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате вражеских обстрелов Херсона начато досудебное расследование. По их данным, около 11:00 оккупанты с временно оккупированной территории Херсонщины произвели минометный обстрел областного центра.
В результате атаки российских войск по одному из микрорайонов города погиб гражданский мужчина. К сожалению, обстрелы продолжаются.
В Херсоне погиб мужчина / фото Офиса генпрокурора
Последствия вражеского обстрела / фото Офиса генпрокурора
Херсон и область страдают от обстрелов оккупантов
- Напомним, что Россия 16 июня обстреляла Херсон и Херсонщину. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Среди них – дети.
- Сергей Хлань отметил, что захватчики обстреляли Таврический микрорайон – один из самых густонаселенных в городе. Также атаковали центр города и Корабельный район.
- В Таврическом микрорайоне один из снарядов прилетел на остановку. По словам Хланя, боеприпас попал в дерево, а оно уже наносило ранения находившимся на остановке херсонцам.
- В полиции рассказали, что травмы получили в общей сложности 23 человека. Среди раненых трое детей – 15-летний парень, 16-летняя девушка и еще одна девочка. В общей сложности повреждено несколько домов и других элементов инфраструктуры, в результате пожара фактически уничтожен автомобиль.
- В ОК "Юг" рассказали, что враг не прекращает постоянные обстрелы Херсонской области. Более того, россияне продолжают цинично атаковать районы, в которых происходит устранение последствий катастрофы после подрыва Каховской ГЭС. Террористы обстреливают и места, где люди нуждаются в эвакуации из-за подтопления.