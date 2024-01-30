Враг направил 6 "Шахедов" на Змиев: в городе большие разрушения, в частности, домов
Россия накануне вечером атаковала город Змиев Харьковской области "Шахедами". Там раздалась серия взрывов.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, там повреждено гражданское предприятие и частные жилые дома. К сожалению есть раненые, пишет 24 Канал.
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Какая была ночь в Змееве
В местных телеграм-каналах ориентировочно в 23:46 29 января написали, что дроны прилетели в Змиев и атаковали его окрестности. После четырех взрывов на город летели вражеские беспилотники типа "Шахед".
Эту информацию журналистам Суспильного подтвердила первый заместитель мэра Татьяна Тимофеева.
Утром 30 января глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что ориентировочно в 23:25 29 января россияне применили минимум 6 беспилотников типа Shahed в городе Змиев Чугуевского района. В частности там:
- повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома,
- ранены мужчины 52 и 61 года. Младший находится в больнице в среднем состоянии. Старшему помогли на месте.
Змиевский городской голова Павел Голодников рассказал журналистам, что раненые являются работниками поврежденного предприятия.
Один ногу сломал, другой – отделался легким испугом он уехал домой. Повреждены 6 окон в частном секторе, работают коммунальные службы. Людям предложили на время работ переехать в коммунальное учреждение, потому что там тепло. В одной из семей, оставшихся без окон двое детей, они ночью переехали,
– заявил Голодников.
Мэр добавил, что враг также повредил два совместных предприятия, там вылетело стекло. Все они гражданские.
Последствия атаки россиян на Харьковщину / Фото Синегубова
Россия снова атаковала Украину дронами
- Россия ночью против 30 января атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг запустил 35 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с трех направлений. В частности из российских Приморско-Ахтарска и Курска, а также мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму.
- Кроме того, враг ударил двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области. Кстати часть дронов враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с Россией.
- Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО уничтожили 15 вражеских дронов в Николаевской, Сумской Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.
- В результате вражеской атаки на территории одного из предприятий возник пожар, там повреждены административное здание и ангар. В Кривом Роге один дрон сбили на подлете в город, второй – попал по объекту гражданской инфраструктуры. Там был пожар, который спасатели ликвидировали.