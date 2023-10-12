Россия атаковала Черкасщину: один дрон "минунули" – куда попал другой

Российские военные ночью 12 октября атаковали Черкасскую область "Шахедами". В пределах области было зафиксировано два дрона-камикадзе врага.

Один "Шахед" россиян был сбит в небе над Черкасской областью. Другой "Шахед" попал в открытую местность.

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"Шахед" попал в открытую местность

В результате падения беспилотника возникло возгорание. Пожар из-за возгорания сухой растительности ликвидирован.

Как информировали Воздушные Силы ВСУ, в ночь на 12 октября россияне атаковали Украину "Шахедами" с северного и южного направлений – Белгородская область (Россия) и с мыса Чауда (оккупированный Крым).

Всего было зафиксировано пуски 33 "Шахедов". Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 28 дронов.

В Воздушных Силах ВСУ отметили, что вражеские БПЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала как минимум в шести областях Украины.

К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Больше деталей о ночной атаке "Шахедами"

Как сообщили Силы обороны Юга Украины, на Юге было уничтожено 14 "Шахедов" – на Николаевщине, 10 – в Одесской области.

Ночная атака врага была направлена по припортовой инфраструктуре Подунавья. Пытаясь обойти системы ПВО, дроны-камикадзе направлялись с разных направлений, используя сложные траектории и особенности ландшафта.

Попаданием "Шахедов" повреждены складские здания в припортовой зоне на юге Одесской области, а также частные дома мирных жителей.

В результате атаки дронами-камикадзе возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. Предварительно известно об 1 раненом гражданском лице.

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