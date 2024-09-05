В трех из четырех случаев Россия атакует гражданские объекты: инфографика от СтратКому ВСУ

Россия продолжает бить по Украине. Часто целями врага становятся именно объекты гражданской инфраструктуры.

Россия постоянно атакует объекты гражданской инфраструктуры в Украине. В СратКоми ВСУ отмечают, что три из четырех российских ракет атакуют в Украине именно гражданские объекты.

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Россия воюет против мирного населения

Враг часто атакует жилые дома, детские больницы, учебные заведения, электростанции.

Это откровенный террор против мирного населения. Кроме этого, удары по гражданским объектам – это нарушение норм Международного гуманитарного права.

СтратКом показал инфографику, какие именно ракеты и дроны страна-террористка использует против гражданских.

За каждый запуск преступников ждет наказание,

– отметили там



Инфографика ударов России от Страткома ВСУ