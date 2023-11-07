В ход пустили даже советские карикатуры: какова риторика России по поводу войны в Израиле

Кроме боевых действий Израиль также вынужден вести информационную войну, в которой ему трудно победить из-за большого количества противников и критики. Россия также прилагает усилия для дискредитации действий Тель-Авива.

Об этом 24 Каналу рассказал Аркадий Мил-Ман – бывший посол Израиля в России. По его мнению, Израиль делает все возможное, чтобы противостоять в информационной войне антизападным силам.

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Российская пропаганда про войну Израиля и ХАМАС

Израилю трудно бороться с пропагандой, направленной против него, ведь численность мусульманского сообщества значительно выше, чем еврейского. При этом Россия пытается соединить в единое целое антиукраинскую и прохамасскую риторику благодаря обвинению в обоих конфликтах Соединенных Штатов.

"Путин сравнивает израильскую блокаду Сектора Газы с блокадой Ленинграда во Второй мировой войне. Также для разжигания антисемитизма в ход пошли карикатуры советского стиля, которые активно распространяют как боты, так и реальные люди", – отметил Мил-Ман.

Аналогично этому действует и Иран и те мусульманские организации, которые считают ХАМАС не террористами, а борцами за свободу Палестины.

Аркадий Мил-Ман по поводу пропаганды против Израиля: смотрите видео

Почему израильская операция вызывает беспокойство у международных наблюдателей