Из-за неудач на поле боя Россия хочет максимально навредить энергосистеме Украины, – МО Британии

Россия массированно обстреливает города Украины, атакуя энергоинфраструктуру и подвергая опасности жизни мирных граждан. В министерстве обороны Британии убеждены, что это происходит из-за военных поражений агрессора на фронте.

Вооруженные Силы продолжают подходить к Херсону и выгонять врага с украинских территорий. Путину ничего не остается, как в отчаянии запускать ракеты и обесточивать гражданские города.

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Массированные атаки – свидетельство слабости России

В минобороны Великобритании отметили, что с 10 октября Россия в усиленном темпе атакует объекты критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Вполне вероятно, что основной целью этой кампании является нанесение широкомасштабного ущерба энергораспределительной сети Украины. Поскольку Россия потерпела неудачи на поле боя с августа, она, скорее всего, готова наносить больше ударов по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным объектам,

– написали в ведомстве Британии.

Также там сказали, что оккупанты совершают обстрелы крылатыми ракетами, ракетами противовоздушной обороны типа "земля-земля" и иранскими беспилотниками Shahed-136.

Успехи ВСУ на херсонском направлении: актуальная информация

Украинский военнослужащий Олег Зелинский в эфире национального телемарафона сделал тонкий намек по поводу вероятной деоккупации Херсона. Начальник пресс-службы 63 отдельной механизированной бригады ВСУ на вопрос журналиста об освобождении города достал арбуз и начал его есть. Очевидно, этим он хотел сказать, что украинская армия готовится к контратаке.

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По мнению военного эксперта Петра Черника, для России это сверхсложная задача – удержать линию фронта в Херсонской области. Однако трудно предсказать развитие военных действий, поэтому загадывать наперед не стоит.

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