Россия атакует Киевщину "Шахидами": в столице звучат взрывы
Оккупанты в ночь на 25 мая атаковали Киев дронами-камикадзе "Шахед". В городе раздаются взрывы.
В Украине воздушную тревогу объявили 24 мая около 23:30. Сначала сирены прозвучали в Черниговской области, а затем распространились и на другие северные области, сообщает 24 Канал.
Киев атаковали "Шахедами"
В сети сообщают, что в Киевской области раздаются мощные взрывы. Местные власти заверили, что украинские защитники работают над уничтожением вражеских дронов.
В Киевской области опасность применения враждебных БПЛА. Силы ПВО уже работают. Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности и родных,
– заявили в Киевской ОВА.
В Офисе Президента также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Впоследствии в КМВА сообщили, что на подступах к Киеву работает ПВО. Украинцев призвали находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
Около 02:00 в сети начали появляться сообщения о взрывах Киевской области. По сообщениям пользователей, вероятно, работает ПВО.
В КМВА объяснили, почему постоянно атакуют столицу
Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов объяснил, что россияне раздражаются из-за успешной работы украинских защитников . По его словам, россияне пытаются поразить средства противовоздушной обороны, предоставленные Украине Западом. Они видят, что работа их "Шахедов", крылатых и баллистических ракет оказалась бесполезной.
"Это звучит банально, но нужно об этом напомнить – если ракету сбивают в воздухе, то она не распадается на молекулы, а обломками летит на землю. Почему сбивают над столицей? Силы обороны не могут встречать ракеты и "Шахеды" на границе, ведь ПВО должно быть сосредоточено вокруг важных объектов, а таким объектом является Киев", – заявил Шаманов.
Россияне стали чаще атаковать "Шахедами"
- Едва ли не каждую ночь россияне начали атаковать территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Ночь против 23 мая не являлась исключением.
- Враг запустил по территории Украины небольшое количество БПЛА. Впоследствии в Воздушных Силах заявили, что враг запустил 6 "Шахедов". Украинские защитники уничтожили все воздушные цели.
- В Воздушном командовании "Юг" подтвердили, что ночью 23 мая в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131". Еще 4 дрона-камикадзе уничтожили по другим направлениям.