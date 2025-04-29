Более 200 ударов за месяц: россияне беспощадно атакуют Купянский район

Харьковская область снова под обстрелами, больше всего страдает Купянская община. За апрель здесь ранены более 30 человек, а городские власти зафиксировали более 200 ударов.

По словам корреспондента 24 Канала Анны Черненко, только за два дня – 28 и 29 апреля – в результате атак в на Купянский район пострадали по меньшей мере двое мужчин. Один из них – в тяжелом состоянии.

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За сутки Россия осуществила десятки ударов по городу

В громаде до сих пор проживает около 2800 человек. Власти просят эвакуироваться, но многие остаются дома несмотря на опасность.

Один случай – когда снаряд КАБ-500 не взорвался и упал рядом с домами, где еще живут люди,

– рассказала Черненко.

Только по самому Купянску 28 апреля было около десяти ударов. Применялись РСЗО, артиллерия, "Ураганы". Один снаряд попал в частный сектор и гаражи. Ранены двое, один из них в тяжелом состоянии.

Также был авиаудар по Кившаровке, расположенной в Купянской общине. Снаряд попал в девятиэтажку. Дом частично разрушен и выгорел. Пострадавших нет – многие люди выехали в частные дома.