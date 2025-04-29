Более 200 ударов за месяц: россияне беспощадно атакуют Купянский район
- Власти призывают к эвакуации, однако многие жители остаются, несмотря на опасность.
- 28 апреля было зафиксировано около десяти ударов по Купянску, включая артиллерийские и авиационные атаки, приведшие к ранениям и разрушениям.
- В Кившаровке, части Купянской громады, снаряд попал в девятиэтажку.
Харьковская область снова под обстрелами, больше всего страдает Купянская община. За апрель здесь ранены более 30 человек, а городские власти зафиксировали более 200 ударов.
По словам корреспондента 24 Канала Анны Черненко, только за два дня – 28 и 29 апреля – в результате атак в на Купянский район пострадали по меньшей мере двое мужчин. Один из них – в тяжелом состоянии.
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За сутки Россия осуществила десятки ударов по городу
В громаде до сих пор проживает около 2800 человек. Власти просят эвакуироваться, но многие остаются дома несмотря на опасность.
Один случай – когда снаряд КАБ-500 не взорвался и упал рядом с домами, где еще живут люди,
– рассказала Черненко.
Только по самому Купянску 28 апреля было около десяти ударов. Применялись РСЗО, артиллерия, "Ураганы". Один снаряд попал в частный сектор и гаражи. Ранены двое, один из них в тяжелом состоянии.
Также был авиаудар по Кившаровке, расположенной в Купянской общине. Снаряд попал в девятиэтажку. Дом частично разрушен и выгорел. Пострадавших нет – многие люди выехали в частные дома.