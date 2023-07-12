ВСУ были готовы к этому: для чего россияне активизировались на Купянско-Лиманском направлении
Российские оккупанты активно атакуют Купянско-Лиманское направление, чтобы выйти на левый берег реки Оскол. Основная цель этих действий – выход на ведение боевых действий в направлении Славянска или на Северск.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, россияне уже давно преследовали цель продвижения по линии Купянск – Лиман.
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У россиян ничего не получится
Коваленко отметил, что россияне хотят продемонстрировать какую-то победу с вероятностью выхода в направлении Северска. Сейчас подобные действия не помогут врагу на поле боя.
Такие действия врага преследуют две цели: рассредоточить силы ВСУ с Юга и Донецкой области на Харьковскую, Луганскую области и показать, что они способны наступать.
Российская группировка на Луганском направлении одна из сильнейших в стране-агрессорке. Однако этого ресурса недостаточно, чтобы захватить всю площадь от Купянска до Лимана.
Силы обороны Украины все это время тоже не находились там просто так. Они готовили линию обороны. Встречать это давление ВСУ готовы, понимая, что россияне могут пойти именно на такие шаги, чтобы отвлечь наше внимание,
– подчеркнул он.
Что происходит на фронте: последние новости
- Генштаб ВСУ сообщил, что Россия и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.
- В частности, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Невское Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Торское, Верхнекаменское и Веселое Донецкой области.
- На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Подолы, Кучеровка и Кисловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.
- Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ оккупантов.