ВСУ были готовы к этому: для чего россияне активизировались на Купянско-Лиманском направлении

Российские оккупанты активно атакуют Купянско-Лиманское направление, чтобы выйти на левый берег реки Оскол. Основная цель этих действий – выход на ведение боевых действий в направлении Славянска или на Северск.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, россияне уже давно преследовали цель продвижения по линии Купянск – Лиман.

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У россиян ничего не получится

Коваленко отметил, что россияне хотят продемонстрировать какую-то победу с вероятностью выхода в направлении Северска. Сейчас подобные действия не помогут врагу на поле боя.

Такие действия врага преследуют две цели: рассредоточить силы ВСУ с Юга и Донецкой области на Харьковскую, Луганскую области и показать, что они способны наступать.

Российская группировка на Луганском направлении одна из сильнейших в стране-агрессорке. Однако этого ресурса недостаточно, чтобы захватить всю площадь от Купянска до Лимана.

Силы обороны Украины все это время тоже не находились там просто так. Они готовили линию обороны. Встречать это давление ВСУ готовы, понимая, что россияне могут пойти именно на такие шаги, чтобы отвлечь наше внимание,

– подчеркнул он.

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