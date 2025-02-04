Защитники отбили наступление врага на Покровском направлении: что удалось уничтожить

В Донецкой области продолжает сохраняться тяжелая ситуация, особенно сложно нашим войскам на Покровском направлении. Впрочем, и там наши защитники наносят потери врагу.

На этом участке фронта они отбили наступление врага, уничтожив бронетехнику и пехоту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

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Что известно об отражении наступления возле Покровска

Как сообщили в канале "Хортицкий ветер", на Покровском направлении противник пытался прорвать оборону украинских войск, бросив в бой танк, а также две боевые машины пехоты. Впрочем, благодаря слаженной работе россияне потерпели поражение.

Согласно обнародованной информации, пилоты батальона беспилотных систем бригады "Червона калина" совместно с собратьями из бригады морской пехоты отработали с беспилотников по вражеской технике, лишив оккупантов шансов прорваться.

Четкая координация, быстрое принятие решений и точные удары – и еще одна атака россиян захлебнулась в украинской земле. Враг не пройдет,

– добавили в сообщении.

Там также показали кадры, обнародованные 14 бригадой оперативного назначения имени Ивана Богуна "Червона Калина".

Защитники отбили наступление врага на Покровском направлении: смотрите видео

К слову, по словам Александра Сырского, на Покровском направлении только в течение января 2025 года наши защитники обезвредили более 15 тысяч захватчиков, из которых около 7 тысяч умерло. Также на этом участке фронта активно уничтожают технику врага.