У России есть новый дрон, которым она терроризирует Украину: в Defense Express рассказали детали

В течение нескольких недель оккупанты используют беспилотник под названием "Бандероль" для атак на Одесскую область. Об этом БПЛА почти ничего неизвестно, но наблюдаются первые постоянные случаи его применения.

БПЛА "Бандероль" имеет реактивный двигатель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о новом дроне оккупантов

Специалист в области связи, РЭР и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, что известно о дроне "Бандероль" на данный момент.

Фактически все, что на сегодня известно об этом БПЛА "Бандероль" – это то, что он имеет реактивный двигатель и может развивать скорость ориентировочно до 400 – 500 километров в час. Специалист отмечает, что на сегодня неизвестно никаких других тактико-технических характеристик этого вооружения, в частности дальности, мощности заряда и тому подобное,

– написали в издании.

Бескрестнов отметил, что информация о названии БПЛА "Бандероль" была на слуху еще давно. Однако сейчас враг начал постоянно его применять. Этот беспилотник можно считать барражирующим боеприпасом, по аналогии с КАБ.

О БПЛА известно очень мало, короткую информацию о нем можно найти только на портале "Война и санкции" от ГУР МОУ. Там говорится, что к производству БПЛА "Бандероль" причастны АО "Кронштадт" и АО "КТ-Беспилотные системы", но на сайтах этих компаний нет упоминаний о дроне.

Кремль использует ряд различных типов ударных дронов, в частности беспилотники, которые не имеют боевой части и играют роль "приманки" для средств противовоздушной обороны.

В начале этого года появилась информация, что Россия использует новые самоуничтожающиеся беспилотники, самоуничтожающиеся – они особенно смертоносны. Эти дроны в значительной степени неуязвимы для электронных помех, потому что управляются с помощью длинных тонких катушек, а не радиоволн.