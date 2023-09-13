Враг не жалел баражирующих снарядов, – Гуменюк назвала цели атаки в Одесской области

Россия нанесла очередной массированный удар по украинскому Югу. Силы обороны сумели сбить 84% целей, запущенных врагом, но попаданий, к сожалению, не удалось избежать.

Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, главной целью массированной дроновой атаки врага на Одескую область была портовая инфраструктура.

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Что известно о российской атаке

Этой ночью Одесская область подверглась крайне мощной атаке дронами. Главным приоритетом в атаках врага была инфраструктура Подунавья.

"В этот раз Силам обороны удалось уничтожить 32 российских "Шахеда" из 38 запущенных. Враг не жалел баражирующих снарядов, выпуская их несколькими волнами", – объяснила Гуменюк.

Атака на Одессу длилась более 4 часов, в течение которых украинские военные пытались уничтожить все, что летело в сторону Украины. Однако попаданий по нашей территории не удалось избежать, в том числе из-за возгорания пораженных российско-иранских БПЛА.

"В результате вражеской атаки было повреждено много грузовых автомобилей, стоящих возле портов в ожидании загрузки. 7 водителей получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Наталья Гуменюк об обстрелах Одесской области: смотрите видео

Что еще известно о российских атаках