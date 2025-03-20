Силы обороны выдавливают врага, – в ЦПД ответили, есть ли продвижение россиян на Сумщине

В России сообщали, что Вооруженные Силы Украины якобы окружены на территории Курской области. Военное руководство Украины не подтвердило такую информацию, отметив, что там продолжаются активные боевые действия.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что ВСУ на Курщине продолжают выполнять задачи. Враг со стороны Белгородщины, когда накапливает определенное количество войск и техники, постоянно пытается зайти на территорию Украины, используя диверсионно-разведывательные группы.

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"Силы обороны действуют в ответ, уничтожая оккупантов. Так происходит практически везде, где у нас есть общая граница с Россией", – сказал он.

Действия россиян на границе

Диверсионно-разведывательные группы россиян пытаются заходить на Черниговщину, где их сразу же уничтожают.

Так же происходило с территории Курской области на Сумщину, с Белгородщины на Харьковщину. Сейчас враг накопил определенное количество сил на определенном участке и эти силы, которые несут угрозу Сумской области, ВСУ выдавливают,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Оккупанты на квадроциклах пытаются заезжать на территорию Украины в приграничье. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации, надолго закрепляться им там не удается, ведь Силы обороны сразу же обезвреживают эти группы россиян.

Какова ситуация вблизи Курской области: карта

Важно, что закрепления и дальнейшего продвижения оккупантов вглубь украинских территорий нет.

Отметим, российские диверсионно-разведывательные группы продолжают попытки прорыва границы в Сумской области, используя различные тактики. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, особенно активные действия фиксируют на севере региона, но риски есть по всей линии границы. Оккупанты пытаются проникнуть в Украину, выявить оборонительные позиции и заминировать территорию.