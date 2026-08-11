Россия запустила БПЛА по Украине: враг атаковал жилой дом в Одессе

В ночь с 11 на 12 августа Россия атакует Украину с помощью ракет "Шахед". Во многих областях прозвучала воздушная тревога

Военно-воздушные силы сообщают актуальную информацию о передвижении воздушных целей. 24 Канал собрал все самое важное.

Что известно о передвижении российских дронов?

Если в вашем регионе звучит воздушная тревога, находитесь в безопасных местах.

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Где сейчас существует угроза: смотрите карту