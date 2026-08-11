Россия запустила БПЛА по Украине: враг атаковал жилой дом в Одессе
В ночь с 11 на 12 августа Россия атакует Украину с помощью ракет "Шахед". Во многих областях прозвучала воздушная тревога
Военно-воздушные силы сообщают актуальную информацию о передвижении воздушных целей. 24 Канал собрал все самое важное.
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Где сейчас существует угроза: смотрите карту
Группа ударных БПЛА в направлении Национального природного парка "Тузловские лиманы" с Черного моря. В Днепре работает система ПВО. Ударные БПЛА в районе Очакова в направлении Николаевской и Одесской областей. В результате вражеского удара пострадал жилой дом в Одессе. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Сергей Лысак. Eгроза применения ударных БПЛА на севере Харьковской области и в центральной части Сумской области. Высокоскоростная цель в Харьковской области, следующая в направлении Полтавской области. Ударный БПЛА на Одессу с Черного моря. В Одессе проводятся дополнительные разведывательные работы в связи с БПЛА. 1 БПЛА в направлении центра Одессы. 1 реактивный БПЛА обнаружен над Коблево. Реактивные БПЛА в направлении Черноморское/Южное с Черного моря. Ударный БПЛА на Харьков с севера. Ударные и реактивные БПЛА из Харьковской области в направлении Полтавской области. Запуски КАБов в направлении Запорожья.
Россия совершила атаку на жилой дом в Одессе
Группа ударных БПЛА в направлении Национального природного парка "Тузловские лиманы" с Черного моря.
В Днепре работает система ПВО.
Ударные БПЛА в районе Очакова в направлении Николаевской и Одесской областей.
В результате вражеского удара пострадал жилой дом в Одессе.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Сергей Лысак.
Eгроза применения ударных БПЛА на севере Харьковской области и в центральной части Сумской области.
Высокоскоростная цель в Харьковской области, следующая в направлении Полтавской области.
Ударный БПЛА на Одессу с Черного моря.
В Одессе проводятся дополнительные разведывательные работы в связи с БПЛА.
1 БПЛА в направлении центра Одессы.
1 реактивный БПЛА обнаружен над Коблево.
Реактивные БПЛА в направлении Черноморское/Южное с Черного моря.
Ударный БПЛА на Харьков с севера.
Ударные и реактивные БПЛА из Харьковской области в направлении Полтавской области.
Запуски КАБов в направлении Запорожья.