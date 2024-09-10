Россия атакует Украину дронами, КАБами и ракетами: где сейчас опасно

10 сентября 2024, 23:31
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Автор: Диана Квасневская

Россия запустила по Украине дроны и управляемые авиационные бомбы. Военные призывают жителей областей, где звучит тревога, находиться в укрытиях из-за угрозы вражеской атаки.

Где в Украине сейчас опасно и чем атакует враг – читайте в тексте 24 Канала.

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00:21, 11 сентября

Несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

Направление движения – хаотичное.

00:05, 11 сентября

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курска.

23:37, 10 сентября

Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА из Запорожской и Донецкой областей!

23:32, 10 сентября

Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Одесской области с Черного моря!

23:30, 10 сентября

Воздушная тревога в ночь на 11 сентября

23:26, 10 сентября

Вражеские БпЛА на Запорожье, движутся на Север.

23:19, 10 сентября

Активность вражеской тактической авиации в акватории Черного моря.

23:13, 10 сентября

Новые группы БпЛА типа Shahed в Южной части Сумщины в направлении Полтавщины.

23:06, 10 сентября

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине с Востока.

22:54, 10 сентября

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Херсонщине.

22:53, 10 сентября

Сейчас несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Полтавской области, в Западном направлении.

22:46, 10 сентября

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.

22:37, 10 сентября

Вражеские БпЛА заходят через Сумскую область курсом на Полтавщину.