Россия атакует Украину дронами, КАБами и ракетами: где сейчас опасно

Россия запустила по Украине дроны и управляемые авиационные бомбы. Военные призывают жителей областей, где звучит тревога, находиться в укрытиях из-за угрозы вражеской атаки.

Где в Украине сейчас опасно и чем атакует враг – читайте в тексте 24 Канала.

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