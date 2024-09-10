Россия атакует Украину дронами, КАБами и ракетами: где сейчас опасно
Россия запустила по Украине дроны и управляемые авиационные бомбы. Военные призывают жителей областей, где звучит тревога, находиться в укрытиях из-за угрозы вражеской атаки.
Где в Украине сейчас опасно и чем атакует враг – читайте в тексте 24 Канала.
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Несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях. Направление движения – хаотичное. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курска. Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА из Запорожской и Донецкой областей! Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Одесской области с Черного моря! Вражеские БпЛА на Запорожье, движутся на Север. Активность вражеской тактической авиации в акватории Черного моря. Новые группы БпЛА типа Shahed в Южной части Сумщины в направлении Полтавщины. Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине с Востока. Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Херсонщине. Сейчас несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Полтавской области, в Западном направлении. Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине. Вражеские БпЛА заходят через Сумскую область курсом на Полтавщину.
Несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.
Направление движения – хаотичное.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курска.
Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА из Запорожской и Донецкой областей!
Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Одесской области с Черного моря!
Вражеские БпЛА на Запорожье, движутся на Север.
Активность вражеской тактической авиации в акватории Черного моря.
Новые группы БпЛА типа Shahed в Южной части Сумщины в направлении Полтавщины.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине с Востока.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Херсонщине.
Сейчас несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Полтавской области, в Западном направлении.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.
Вражеские БпЛА заходят через Сумскую область курсом на Полтавщину.