Не только "Шахеды": какие еще БПЛА и где использует Россия в войне против Украины

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Для этого враг использует не только крылатые ракеты, но и дроны.

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о том, какие беспилотники враг использует против Украины. Речь идет не только о "Шахедах" и "Орлане-10", о которых мы слышим чуть ли не каждый день, передает 24 Канал.

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Россия не ограничивается "Шахедами"

Россия, кроме "Шахедов", использует другие БПЛА. Скажем, Mohajer-6 постоянно курсирует в районе острова Змеиный. Даже до границ Одесской области, Бессарабии. Таким образом, и такой тип ударных БПЛА присутствует в России на вооружении,

– заметил он.

Юрий Игнат напомнил, что у России также есть свои БПЛА. "Форпост", "Орлан-10" и "Ланцеты". Последними оккупанты "допекают на передней линии фронта".

Спикер Воздушных сил также прокомментировал новость, что Россия приступила к изготовлению своей версии "Шахедов". Раньше оккупанты просто переклеивали лейбл и выдавали иранские беспилотники за свои.

По мнению Юрия Игната, нет никакого значения, как будет называться этот дрон и будет ли он иранским. Важно сделать все возможное для того, чтобы Россия и Иран больше не получали запчасти, которые используют для изготовления дронов-камикадзе.

Обратим внимание на то, что в ночь на 14 августа россияне запускали "Шахеды" по Украине. К счастью, все ударные БПЛА удалось сбить силам ПВО.

Атаковали дронами и ракетами

Россияне совершили ночную атаку в несколько волн. Сначала били дронами, потом – крылатыми ракетами, а после этого – снова дронами.

В целом оккупанты выпустили 15 "Шахедов" и 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Дроны-камикадзе враг запустил из Приморско-Ахтарска, а вот "Калибры" – с фрегата в районе Ялты, из акватории Черного моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны все цели уничтожены. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия,

– говорится в сообщении.

К слову, около 05:00 14 августа на Бахмутском направлении удалось сбить российский вертолет – Ка-52. Результативную работу проделало зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ.