В ВСУ предположили, сможет ли Иран в дальнейшем поставлять дроны россии

Оккупанты продолжают обстреливать Украину. Недавно ряд атак они совершили с помощью беспилотников, закупленных у Ирана. В Воздушных силах ВСУ предположили, будут ли БпЛА предоставлять врагу дальше.

Во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ситуацию с атакой Украины иранскими беспилотниками. Он отметил, что на это должны реагировать не только в нашем государстве, но и во всем мире.

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Иран должен отвечать за помощь террористам

На вопрос, будет ли Иран продолжать поставлять беспилотники, Игнат не смог дать однозначный утвердительный ответ. Ведь никто точно не знает, как будут разворачиваться события в ближайшее время. В то же время, он отметил, что на это влияют множество факторов.

В Иране тоже сейчас не спокойно. Видим на политической арене, что кремлевский диктатор зажег спичку в Украине, а вспыхнуло во всем мире. На сегодняшний день трудно прогнозировать будет ли передавать дальше,

– заметил Игнат.

Он также добавил, что в Иране пытаются всячески отрицать продажу россии беспилотников. Мол, если это и сделали, то через третьи стран. Но факт остается фактом: Украину атакуют именно иранскими БПЛА. Впрочем, предсказать, продолжат ли поставки дронов врагу сейчас сложно.

Реагировать должна не только Украина, но и весь мир

По словам Игната, на передачу россии беспилотников из Ирана уже отреагировала Украина. Наше государство лишило аккредитации посла страны, а также дипломатического ведомства.

В то же время следует понимать, что реакция должна быть также от всего мира. Ранее Ирану смягчили санкции, касающиеся определенных технологий. Это позволяло ему продолжать производить высокотехнологичное вооружение. Но из-за вооруженной помощи стране-агрессору этих привилегий нужно лишать.

Беспилотниками снова атаковали Одессу

Напомним, что утром 25 сентября Одессы услышали несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали город с помощью дронов-камикадзе, приобретенных в Иране.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что по городу враг выпустил несколько беспилотников. Мэр Геннадий Труханов добавил, что зафиксировали три попадания в административное здание в центре. Один из дронов таки удалось сбить силам ПВО.

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